Ширвиндт рассказал, как они с Захаровым довели Голубкину до слез

Александр Ширвиндт вспомнил в эфире шоу «Сегодня вечером», как Андрей Миронов впервые представил свою жену Марию Голубкину друзьям. Компания острых на язык парней произвела на актрису глубокое впечатление.
Ширвиндт частенько собирал друзей у себя дома. В его «круг доверия» входили Марк Захаров и Андрей Миронов. При этом самым любимым уголком в квартире у них был балкон. Именно сюда привел Миронов Ларису Голубкину на смотрины.
Боевые друзья понятия не имели, что новая девушка их товарища окажется такой нежной интеллигенткой и продолжили беседу в привычной для них форме, изрядно сдабривая речь смачной ненормативной лексикой.
«Когда Людмила зашла на балкон, и мы с Марком Анатольевичем поговорили, у нее, как у классических клоунов, двумя струйками из глаз брызнули слезы. Когда Марк это увидел, он сказал: «Мы с ней намучаемся», — рассказал Александр Ширвиндт.