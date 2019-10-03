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Ширвиндт рассказал, как они с Захаровым довели Голубкину до слез

Актриса с трудом переносила ненормативную лексику, а друзья Миронова не знали об этом.

Ширвиндт рассказал, как они с Захаровым довели Голубкину до слез
Лариса Голубкина и Марк Захаров. Фото Anatoly Lomokhov /Global look press

Александр Ширвиндт вспомнил в эфире шоу «Сегодня вечером», как Андрей Миронов впервые представил свою жену Марию Голубкину друзьям. Компания острых на язык парней произвела на актрису глубокое впечатление.

Ширвиндт частенько собирал друзей у себя дома. В его «круг доверия» входили Марк Захаров и Андрей Миронов. При этом самым любимым уголком в квартире у них был балкон. Именно сюда привел Миронов Ларису Голубкину на смотрины.

Боевые друзья понятия не имели, что новая девушка их товарища окажется такой нежной интеллигенткой и продолжили беседу в привычной для них форме, изрядно сдабривая речь смачной ненормативной лексикой.

«Когда Людмила зашла на балкон, и мы с Марком Анатольевичем поговорили, у нее, как у классических клоунов, двумя струйками из глаз брызнули слезы. Когда Марк это увидел, он сказал: «Мы с ней намучаемся», — рассказал Александр Ширвиндт.

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Ширвиндт рассказал, как они с Захаровым довели Голубкину до слез
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