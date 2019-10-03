Джордж Мартин поблагодарил жителей Якутии за награду

Автор книги «Песнь льда и пламени» опубликовал видео, в котором поблагодарил якутян за то, что они высоко оценили его творчество.

Американский писатель Джордж Мартин, который прославился благодаря книге «Песнь льда и пламени», по которой снят сериал «Игра престолов», обратился к жителям Якутии. Он записал специальный видеоролик, в котором поблагодарил их за то, что они вручили ему так называемый «народный Оскар».

Накануне якутяне подарили писателю серебряную статуэтку, выполненную в традиционной манере. Она изображает героя сериала «Игра престолов» Джона Сноу. Как выяснилось, статуэтку Мартину передали через людей по принципу «шести рукопожатий».

«Я очень рад, что вам нравятся мои книги. И да, я работаю еще над двумя книгами, так что вы сможете насладиться ими в будущем. И прошу прощения, что я не смог получить ее от вас лично. Но я вас уверяю, что буду дорожить ею», — заявил в своем видеообращении Джордж Мартин.