Лиза и Гарри Галкины поразили сходством со своими родителями

Оказывается, розовый цвет к лицу не только Алле Пугачевой, но и ее младшей дочери Лизе Галкиной. А белый – как Максиму Галкину, так и его сыну Гарри. Да и вообще звездные отпрыски поразительно похожи на своих родителей.

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Поклонники семьи Примадонны сравнили взрослый и детский состав семьи по фото. Сходство оказалось налицо – судите сами.

Заметим, что фанаты малышей-Галкиных не раз прибегали к этому занятию – сопоставлению фото отпрысков Примадонны. Не так давно подобному сравнению подверглись обе дочери Аллы Пугачевой – Кристина и Лиза. И вот тут мнения сильно разделились. Кому-то показалось, что Орбакайте и Галкина – просто копии. А кто-то счел, что между ними нет ничего общего.

А как считаете вы, Кристина и ее младшая сестра похожи?