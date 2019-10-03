«Ленком» отказал Поргиной в концерте в память о Караченцове

Актриса Людмила Поргина заявила, что концерт памяти ее мужа Николая Караченцова, который был назначен на 21 октября в «Ленкоме» не состоится. Дело в том, что к этому времени еще не пройдет сорок дней со дня смерти художественного руководителя театра Марка Захарова.

Как сказала Людмила Поргина, еще вчера все было прекрасно. Концерт «Прости земля, что я тебя покинул» был в расписании театра. Однако утром ей позвонил сын Андрей и сказал, что все срывается.

Причина, по которой Поргиной не дают устроить концерт, как она считает смешная. Якобы актеры отказываются выходить на сцену в эти траурные дни. «Это, конечно, глупость – они прекрасно играют в комедиях, которые никто не отменял, репетируют у Александры Захаровой в «Капкане», – заявила Поргина.

Актриса уверена, что администрация театра ей просто плюнула в лицо. Она собирается выяснить у директора «Ленкома» Марка Варшавера в чем все-таки дело. Всю историю она считает некрасивой с учетом того, что ее супруг работал в «Ленкоме» с 1967 года, сообщает портал Dni.ru.

Добавим, что худрук «Ленкома» Марк Захаров скончался 28 сентября. При жизни он был очень дружен с Николаем Караченцовым. Ранее в своих мемуарах он говорил, что зрители не сразу приняли ставшего в будущем легендарным актера, но со времен он стал просто любимцем публики и покорителем дамских сердце в театре.