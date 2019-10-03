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Гадалка-мошенница обманула Аделину Сотникову на 2 миллиона рублей

Фигуристка обратилась к колдунье, чтоб та решила проблемы личного характера.

Гадалка-мошенница обманула Аделину Сотникову на 2 миллиона рублей
Аделина Сотникова/Фото: https://www.instagram.com/p/BYedKMGh6F9/

Мошенница под видом гадалки обманула знаменитую фигуристку Аделину Сотникову на 2 миллиона рублей. В пресс-службе МВД журналистам рассказали, что спортсменка нашла в Instagram аккаунт женщины, которая якобы оказывает услуги сверхъестественного характера. Колдунье Сотникова пожаловалась на проблемы в личной жизни. В свою очередь Ольга (именно так представилась мошенница) объяснила, что готова помочь дистанционно, но для этого она хотела бы увидеть предоплату в 2 миллиона рублей.

После того, как женщина получила деньги, она перестала отвечать на сообщения. Фигуристка поспешила обратиться в полицию с заявлением. Сейчас женщину разыскивают. Представитель же спортсменки факт случившегося журналистам не подтвердил. Он заявил, что появившуюся в информпространстве новость считает «как минимум, странной», передает РЕН-ТВ. Сама Сотникова ситуацию пока не прояснила.

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Гадалка-мошенница обманула Аделину Сотникову на 2 миллиона рублей
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