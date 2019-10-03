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Зураб Церетели частично погасил долг перед Москвой

Знаменитого скульптора обвиняли в невыплате 55 миллионов рублей арендной платы.

Зураб Церетели частично погасил долг перед Москвой
Зураб Церетели/Фото: https://www.instagram.com/p/BzGM9vlHfwt/

Известный скульптор Зураб Церетели расплатился с долгами за арендную плату. Как стало известно, в июле столичный департамент городского имущества обратился с иском в арбитражный суд. Суть претензий чиновников заключалась в том, что деятель искусства не платил аренду земельного участка на Авиамоторной улице. За все время аренды Церетели накопил долг в 21 миллион рублей. Кроме того, набежала немалая сумма пени – еще около 33 миллионов рублей.

Как уточняет РИА Новости, 3 октября представитель зодчего передал в суд частично оплаченные квитанции. Таким образом, сумма долга сократилась на 13 миллионов рублей. В департаменте городского имущества подчеркнули, что им требуется время на то, чтобы проверить предоставленные платежные поручения, поэтому следующее слушание по делу было перенесено на 14 ноября.

Отметим, что этот случай – не первый в биографии скульптора. Так, в ноябре 2018 года Церетели предъявляли претензию за самовольную перестройку особняка Платона Зубова в Волковом переулке.

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Тэги:

арендадолгЗураб ЦеретелиМоскваскульптура
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Зураб Церетели частично погасил долг перед Москвой
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