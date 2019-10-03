Гуф продемонстрировал Собчак впечатляющую загородную резиденцию

Его владения в Подмосковье включают два дома и внушительный земельный участок.

Гуф в эфире YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» провел экскурсию по своим загородным владениям. В его собственности имеется большой дом, в котором он проживает (оценивается в 11 млн рублей) и коттедж-студия за 9 млн рублей.

Рэпер рассказал, что недорого (за 2 млн рублей) приобрел прилегающую землю у соседа, который пострадал от пожара. Он планирует устроить на ней патио, ничем не застраивая.

Внутри владений Гуфа оказался также домик садовника и металлическая беседка, которую Собчак назвала «адовой». Музыкант признался, что приобрел ее в неадекватном состоянии.

Рядом с домиком садовника располагается вольер для немецкой овчарки по имени Гуча. Она, по словам Гуфа, может разорвать человека, если ее выпустить на волю. Особенно собака не любит женщин.