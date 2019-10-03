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Гуф продемонстрировал Собчак впечатляющую загородную резиденцию

Его владения в Подмосковье включают два дома и внушительный земельный участок.

Гуф продемонстрировал Собчак впечатляющую загородную резиденцию
Шоу "Осторожно, Собчак", скриншот

Гуф в эфире YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» провел экскурсию по своим загородным владениям. В его собственности имеется большой дом, в котором он проживает (оценивается в 11 млн рублей) и коттедж-студия за 9 млн рублей.

Рэпер рассказал, что недорого (за 2 млн рублей) приобрел прилегающую землю у соседа, который пострадал от пожара. Он планирует устроить на ней патио, ничем не застраивая.

Студия Гуфа, скриншот программы "Осторожно, Собчак". Фото
Студия Гуфа, скриншот программы «Осторожно, Собчак»

Внутри владений Гуфа оказался также домик садовника и металлическая беседка, которую Собчак назвала «адовой». Музыкант признался, что приобрел ее в неадекватном состоянии.

Беседка Гуфа, скриншот шоу "Осторожно, Собчак". Фото
Беседка Гуфа, скриншот шоу «Осторожно, Собчак»

Рядом с домиком садовника располагается вольер для немецкой овчарки по имени Гуча. Она, по словам Гуфа, может разорвать человека, если ее выпустить на волю. Особенно собака не любит женщин.

Собака Гуфа. Фото
Собака Гуфа, стоп-кадр программы «Осторожно, Собчак»
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Гуф продемонстрировал Собчак впечатляющую загородную резиденцию
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