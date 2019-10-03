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У Родниной после рождения ребенка испортились отношения с Зайцевым

Легендарная пара прожила в браке десять лет.

У Родниной после рождения ребенка испортились отношения с Зайцевым
Роднина не смогла ужиться с первым мужем/globallookpress.com

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина стала гостьей программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии она рассказала Борису Корчевникову о своей жизни с партнером на льду, а затем и мужем Александром Зайцевым. Этот брак длился десять лет. На свет появился в 1979 году их совместный сын Саша.

Ирина Роднина. Фото
Роднина рассталась с Зайцевым/globallookpress.com

«Мы проводили с Александром много времени вместе. Я всегда считала, что более верного человека у меня в жизни никогда не будет. Он, конечно, достаточно робко за мной ухаживал. Да и родители мои не сразу его приняли, но в итоге мы сыграли свадьбу», — рассказала Ирина Роднина.

Через год после рождения ребенка они с мужем стали олимпийскими чемпионами американского Лейк-Плэсида. Причем для Родниной эта золотая медаль стала уже третьей в карьере.

«После Игр почему-то стали меняться наши отношения. Приходя домой, мне хотелось в первую очередь почувствовать себя любимой женщиной. Пока мы были в спорте, конфликтов между нами не было, а вот после окончания карьеры все стало уже не так гладко. Начались недомолвки, которые в итоге привели к разводу в 1985 году», — заявила Ирина Роднина.

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Тэги:

Александр ЗайцевБорис КорчевниковИрина РоднинаПрограмма "Судьба человека"
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У Родниной после рождения ребенка испортились отношения с Зайцевым
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