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Соседов посоветовал Пугачевой «держать язык за зубами»

Примадонна отчитала Билана за извинения перед зрителями.

Соседов посоветовал Пугачевой «держать язык за зубами»
Пугачева и Галкин. Фото КП /Global look press

Сергей Соседов подверг критике поведение Аллы Пугачевой, которой не понравились нескончаемые извинения Билана за казус в Самаре. Ей показалось, что певец ведет себя уничижающе.

Напомним, Дмитрий засветился на выступлении в Поволжье в нетрезвом состоянии, и чтобы замять свою вину позже дал в городе бесплатный концерт, а также публично принес свои извинения зрителям.

Примадонна обратилась к Билану в его блоге, оставив комментарий. Артист тут же отреагировал на него, согласившись с Аллой Борисовной. Это сильно не понравилось музыкальному критику. Он уверен, что Примадонна должна подавать молодому поколению совсем другие примеры и вообще ей бы стоило «держать язык за зубами, цитирует ее портал argumenti.ru

Соседов убежден, что российская публика достойна того, чтобы артист перед ней являлся в наилучшем виде. Ведь именно благодаря ей звезды шоу-бизнеса имею свою замечательную жизнь и могут себе многое позволить.

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Соседов посоветовал Пугачевой «держать язык за зубами»
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