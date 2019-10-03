В Москве ограбили бизнес-партнёра Аллы Пугачевой

В Москве ограблен бизнес-партнер знаменитой певицы Аллы Пугачевой, предприниматель Андрей Илиопуло. Преступники похитили у него миллион рулей и некоторые ценные бумаги. В кабинет к мужчине воры пробрались через окно. Они забрали с собой сейф, в котором хранилась наличность и ценные бумаги.
Андрей Илиопуло – известный бизнесмен. Именно ему принадлежит обувная корпорация «Эконика», с которой сотрудничает Алла Пугачёва. Уже 22 года она поддерживает этот бренд обуви.
Ранее Пугачева рассказывала, что давно мечтала встретить такого человека, как Андрей Илиопуло. До этого, как она говорила, ей попадались одни воры и пройдохи. Примадонна на презентациях обуви всегда делилась тем, что туфли должны быть не только элегантными, но и удобными.
Кстати, все желающие могут купить обувь от Аллы Пугачевой. Правда, цены достаточно серьезные. Придется заплатить от семи до двадцати тысяч рублей, сообщает «Комсомольская правда».