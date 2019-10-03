В Москве ограбили бизнес-партнёра Аллы Пугачевой

В Москве ограблен бизнес-партнер знаменитой певицы Аллы Пугачевой, предприниматель Андрей Илиопуло. Преступники похитили у него миллион рулей и некоторые ценные бумаги. В кабинет к мужчине воры пробрались через окно. Они забрали с собой сейф, в котором хранилась наличность и ценные бумаги.

Андрей Илиопуло – известный бизнесмен. Именно ему принадлежит обувная корпорация «Эконика», с которой сотрудничает Алла Пугачёва. Уже 22 года она поддерживает этот бренд обуви.

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Ранее Пугачева рассказывала, что давно мечтала встретить такого человека, как Андрей Илиопуло. До этого, как она говорила, ей попадались одни воры и пройдохи. Примадонна на презентациях обуви всегда делилась тем, что туфли должны быть не только элегантными, но и удобными.

Кстати, все желающие могут купить обувь от Аллы Пугачевой. Правда, цены достаточно серьезные. Придется заплатить от семи до двадцати тысяч рублей, сообщает «Комсомольская правда».