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Дмитрий Шепелев устал вести скандальное шоу

Телеведущий признался, что ему больше нравится работать в развлекательных передачах.

Дмитрий Шепелев устал вести скандальное шоу
Дмитрий Шепелев/Фото: https://www.instagram.com/p/B2gYLIIi_If/

Теле- и радиоведущий Дмитрий Шепелев заявил о желании покинуть передачу «На самом деле». Бывший возлюбленный Жанны Фриске признался, что устал работать в скандальных шоу и хотел бы сменить направление деятельности. Программа «На самом деле», которую ведет Дмитрий, не раз подвергалась критике за избыточную скандальность. Некоторые и вовсе заявляли, что все происходящее перед камерами – постановка. Сам Шепелев сказал, что был бы не против вернуться в развлекательное телевидение, но у него нет такой возможности.

В разговоре со «Стархитом» Дмитрий рассказал, что вернуться к более привычной работе у него просто нет возможности. Шепелев высказал мысль, что изначально родился для другого рода деятельности, а не для того, чтобы спрашивать у гостей студии, «кто отец ребенка». Пока неизвестно, означают ли слова Дмитрия, что в скором времени он покинет эфир. Сейчас же сам Шепелев активно общается с подписчиками в Instagram и реализует там новые небольшие проекты.

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Дмитрий Шепелев устал вести скандальное шоу
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