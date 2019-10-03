Мишулины выиграли очередной имущественный суд у лжевнука актера

Семья Спартака Мишулина выиграла продолжительный судебный процесс за имущество. Эдуард Сорокин, называвший себя внуком актера и претендовавший на часть элитной квартиры Мишулиных в Москве, подавал апелляцию. 2 октября суд вынес окончательное решение об отказе ему на имущественное право.

Согласно судебному решению, Сорокина не признали родственником Спартака Мишулина, поэтому на наследство он претендовать не имеет права. Это не первый имущественный спор со звездным семейством, аналогичное судебное решение уже выносилось ранее, но предполагаемый родственник подал на него жалобу. Впрочем, это никак не повлияло на ситуацию – решению суда первой инстанции осталось неизменным.

Данный факт означает одно, что юридически родственников у семьи Мишулиных нет. Кроме, естественно, признанных – супруги, дочери и внуков актера. А значит претендовать на его имущество больше никто не имеет права.

Напомним, ранее себя называл сыном Спартака Мишулина артист Тимур Еремеев. Однако с точки зрения закона родство с ним так и не подтвердилось. Это значит, что молодой актер не только не имеет права на наследство Спартака Мишулина, но и не может публично заявлять о своей кровной связи со звездой советского кино. Отметим, что Еремеев, в отличие от Сорокина, никогда не высказывался о желании заполучить имущество предполагаемого отца. Он мечтал лишь о моральном удовлетворении и признании его в качестве сына Мишулина.