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По следам Садальского: Пригожин назвал коллег «волками»

Обиду он выразил с помощью легенды Стаса Садальского.

По следам Садальского: Пригожин назвал коллег «волками»
Иосиф Пригожин. Фото Alexander Legky Global look press

Продюсера Иосифа Пригожина чем-то сильно обидели его коллеги. Да так, что музыкальный деятель публично сравнил их с волками.

В своем блоге Пригожин опубликовал легенду Стаса Садальского, которую актер написал по мотивам собственной жизни. В произведении артист сравнил себя с собакой, а коллег — с волками, которые долго прикидывались его друзьями. Но ровно до тех пор, пока его присутствие было им выгодно. Однако, как только наступили голодные времена, волки собаку загрызли без зазрения совести.

Представители шоу-бизнеса приняли аллегорию на ура. Наргиз Закирова, не так давно пережившая размолвку с продюсером Максимом Фадеевым, одной из первых отреагировала на пост Пригожина, поставив 12 огоньков эмодзи.

Не остался в стороне и Михаил Грушевский, который тоже одобрил пост.

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Валерия и Иосиф ПригожинИосиф ПригожинМихаил ГрушевскийСтанислав СадальскийСтас Садальский
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По следам Садальского: Пригожин назвал коллег «волками»
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