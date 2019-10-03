Марк Захаров называл Караченцова «длинноносым гадким утенком»

Режиссер и художественный руководитель «Ленкома» Марк Захаров в своих мемуарах вспоминал, что зрители первое время не хотели принимать актера Николая Караченцова. Не раз ему приходилось слышать обидные слова в адрес будущей звезды: «Уберите со сцены эту страшную физиономию!»

«Но Николай Петрович, которого я впервые увидел неприлично юным, тощим и длинноносым «гадким утенком», невероятно быстро оперился, укротил зрителя и покорил миллионы женских сердец», — рассказывал в своей книге Марк Захаров.

Чуть позже, когда зрительская любовь накрыла Караченцова с головой, Марк Захаров говорил, что именно этому актеру удалось пробить брешь в стене, которая отделяла старый театр Ленинского комсомола от нового «Ленкома», сообщает «Комсомольская правда».

Отметим, что проститься в «Ленком» с Марком Захаровым пришли сотни жителей столицы. Многие отмечали, что худрук оставил неизгладимый след в истории культурного учреждения. Кстати, театр в недалеком будущем будет переименовал в честь Марка Захарова.