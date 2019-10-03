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«Это дикость»: Пригожин высказался о шумихе вокруг болезни Заворотнюк

Продюсер уверен, что это издержки популярности актрисы.

«Это дикость»: Пригожин высказался о шумихе вокруг болезни Заворотнюк
ИОСИФ ПРИГОЖИН/GLOBALLOOKPRESS.COM

Историю с предполагаемой болезнью актрисы Анастасии Заворотнюк сегодня не комментируют только ленивые. Кто-то сообщает самый точный диагноз, у кого-то есть чуть ли ни план лечение артистки, зашла речь даже о наследстве. Между тем ни сама Анастасия, ни ее семья за все эти недели не проронили ни слова.

«Это дикость сегодняшнего времени, когда человеку не дают спокойно лечиться, заниматься своим здоровьем, – негодует Иосиф Пригожин в беседе с изданием «Дни.ру». – Мне кажется, устраивать подобные вакханалии вообще не этично».

Потому, по словам продюсера Иосифа Пригожина, он старается никак не касаться этой темы. По его мнению, Настя – человек хороший, и Пригожин посылает ей всяческие флюиды для того, чтобы она поскорей поправилась.

Возню и шумиху же муж певицы Валерии объясняет довольно просто – издержки популярности, когда все стараются заглянуть в замочную скважину, когда личная жизнь звезды – основное блюдо, а творчество – «жареная картошка». Потому Иосиф Пригожин уверен — о себе надо рассказывать все самому, тогда и приставать никто не будет, как это в свое время делал Кобзон.

Напомним, несколько дней назад ко всему прочему в Сети появилась некая бывшая сотрудница клиники, где сейчас лежит актриса. Она предлагала СМИ купить фото и видео лежащей в больнице Заворотнюк.

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Анастасия Заворотнюкзаворотнюк болезньИосиф КобзонИосиф Пригожинонкология
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«Это дикость»: Пригожин высказался о шумихе вокруг болезни Заворотнюк
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