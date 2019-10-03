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Исаева высказалась о непростых отношениях с Дмитрием Дибровым

По словам пиар-директора Юлии Началовой, телеведущий нашел в себе силы позже признать, что был неправ.

Исаева высказалась о непростых отношениях с Дмитрием Дибровым
Исаева с Дибровым недолюбливали друг друга/globallookpress.com

Пиар-директор скончавшейся полгода назад певицы Юлии Началовой Анна Исаева в Instagram разместила архивный кадр, на котором она в обществе известного телеведущего Дмитрия Диброва. Как сказала пиарщица, с мужчиной у них много лет назад возникали споры и трения.

«В дальнейшем у нас с Дмитрием будут строиться непростые творческие отношения. Но мы придем к консенсусу и Дима даже найдет в себе силы признать эти сложности», — сказала Анна Исаева. Снимок, кстати, датирован далеким 2001 годом.

Также Исаева вспомнила программу «Господа офицеры». Она до сих пор ею любимая и выстраданная. Много лет назад сама Исаева получила медаль, так как принимала самое непосредственное участие в ее создании.

Как отметила Исаева, при исполнении песни «Господа офицеры» весь зал вставал, включая президента и патриарха. Программа, как она считает, несла не только патриотическое направление, но и романтическое. Билеты влюбленные дарили друг другу перед концертами Олега Газманова, который и исполняет легендарную песню.

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Тэги:

Анна ИсаеваДмитрий ДибровОлег ГазмановЮлия Началова
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Исаева высказалась о непростых отношениях с Дмитрием Дибровым
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