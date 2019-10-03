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Татьяна Навка прокомментировала слухи о беременности

По словам фигуристки, та будет счастлива подарить мужу еще одного ребенка, но сейчас она не в положении.

Татьяна Навка прокомментировала слухи о беременности
Навка высказалась о возможной беременности/globallookpress.com

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» прокомментировала слухи о возможной беременности. Дело в том, что в предстоящем спектакле «Спящая красавица. Легенда двух королевств» главная роль досталась не ей, а другой олимпийской чемпионке Алине Загитовой. Многие посчитали, что Навке в ее положении нельзя выступать.

Татьяна Навка. Фото
Навка высказалась о возможной беременности/globallookpress.com

«Мне, конечно, приятно, что люди видят меня в роли 16-летней девушки, спящей красавицы. У меня в этой сказке другая добрая роль. Только не пытайте меня. Пусть зрители придут и посмотрят. Что касается беременности, то сейчас я не в положении. Но если забеременею, то буду счастлива. Только сверху известно, что нас ждет», — сказала фигуристка.

Алла Довлатова спросила, что, наверное, Навка мечтает о мальчике с учётом, что у нее есть две дочери. «Кого Бог даст», — заметила фигуристка.

Также она поблагодарила Алину Загитову, которая, несмотря на плотный график, примет участие в ее ледовом проекте.

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Тэги:

"Вечернее шоу с Аллой Довлатовой"Алина ЗагитоваАлла ДовлатоваДмитрий ПесковТатьяна Навка
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Татьяна Навка прокомментировала слухи о беременности
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