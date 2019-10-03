Пранкер из Украины напал на Джастина Тимберлейка в Париже

Украинский пранкер подкараулил актера Джастина Тимберлейка на Парижской Неделе моды и схватил его за ногу. Как стало известно, певец вместе с супругой Джессикой Бил вышел из машины и направлялся на дефиле от Louis Vuitton. В какой-то момент нарушитель подкараулил телохранителей Тимберлейка, поднырнул под них и вцепился в ногу исполнителя.

По лицу Тимберлейка все присутствующие поняли, что актер был испуган неожиданным поворотом событий. Сначала он сам попытался высвободить конечность, но сделать этого не смог. Тогда ему на помощь поспешили сразу пять охранников – им с трудом удалось оторвать украинца от звезды. После этого Джастин продолжил улыбаться, но судя по всему ему было неприятно. И артиста можно понять.

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Сам Седюк после очередной шутки был арестован. Впрочем, из результата своих действий украинец выводов не делает: ранее он так же подшучивал над Уиллом Смитом, Ким Кардашьян и Леонардо Ди Каприо.