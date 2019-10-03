«Алик вышел на свободу»: Гуф перестал скрывать шизофрению

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) сделал неожиданное признание в эфире YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!». Музыкант страдает вялотекущей шизофренией и маниакально-депрессивным психозом, периодически проходя лечение в специализированных клиниках. Всего он лежал в психушках восемь раз.

больше по теме Гуф сам подогрел слухи об участии в шоу «Холостяке» На самом деле рэпера сейчас мало интересуют новые отношения.

Обострения у музыканта случаются каждую осень, чаще всего после отдыха на Бали. Последний раз в психиатрической клинике он лечился год назад, куда загремел как раз на свой день рождения. К врачам его отвезла мама, хотя обычно это делает отчим.

Личность, в которую он превращается во время обострений, Гуф называет Аликом.

«Немного поехала крыша, Алик вышел на свободу. Алик — это во мне. Это Алик снимает прямые эфиры, посылая всех на три буквы», — рассказал музыкант.

По словам Алексея, у него нет постоянного лечащего врача из-за вздорного характера. «Они сливаются сразу после того, как я посылаю их на три буквы», — признался он.

Долматов сказал, что боится оставаться дома один, стараясь окружать себя людьми. А когда это все-таки случается, он разговаривает с интернет-роботом Алисой.