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«Алик вышел на свободу»: Гуф перестал скрывать шизофрению

Рэпер свой прошлый день рождения отметил в специализированной клинике.

«Алик вышел на свободу»: Гуф перестал скрывать шизофрению
Шоу "Осторожно, Собчак", скриншот

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) сделал неожиданное признание в эфире YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!». Музыкант страдает вялотекущей шизофренией и маниакально-депрессивным психозом, периодически проходя лечение в специализированных клиниках. Всего он лежал в психушках восемь раз.

Обострения у музыканта случаются каждую осень, чаще всего после отдыха на Бали. Последний раз в психиатрической клинике он лечился год назад, куда загремел как раз на свой день рождения. К врачам его отвезла мама, хотя обычно это делает отчим.

Личность, в которую он превращается во время обострений, Гуф называет Аликом.

«Немного поехала крыша, Алик вышел на свободу. Алик — это во мне. Это Алик снимает прямые эфиры, посылая всех на три буквы», — рассказал музыкант.

По словам Алексея, у него нет постоянного лечащего врача из-за вздорного характера. «Они сливаются сразу после того, как я посылаю их на три буквы», — признался он.

Долматов сказал, что боится оставаться дома один, стараясь окружать себя людьми. А когда это все-таки случается, он разговаривает с интернет-роботом Алисой.

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«Алик вышел на свободу»: Гуф перестал скрывать шизофрению
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