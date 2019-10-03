Не хуже Лазарева: Маликов не исключает рождения еще одного ребенка

Певец Дмитрий Маликов в прошлом году вновь стал отцом. Сейчас малышу Марку только год и восемь месяцев. При этом артист замечает, что, возможно, он испытает еще раз радость отцовства.

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Об этом певец поразмышлял в беседе с изданием «Дни.ру». Дмитрий замечает, что Марк сейчас уже пытается говорить и даже играть на фортепиано, правда, робеет. Но уже в будущем январе артист намерен придумать с малышом какой-нибудь номер для юбилейного концерта. Что же касается еще одного наследника, то Маликов рассуждает, мол, чем хуже Лазарева?

«Это такое счастье, конечно, не хочу ничего загадывать, но был бы не против», – улыбается артист.

А также напоминает, что он, вообще-то, уже дедушка. Старшая, 34-летняя дочь Ольга, которую он удочерил в браке с Еленой Изаскон, подарила артисту двух малышей.

Напомним, недавно портал Teleprogrammа.pro сообщал, что певец планирует отдать своего сына в детский сад.