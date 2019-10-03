Татьяна Навка высказалась о конфликте с Яной Рудковской

Фигуристка Татьяна Навка в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о конфликте с продюсером Яной Рудковской. Не секрет, что обе девушки к Новому году готовят для зрителей ледовые шоу. Причем изначально планировалось, что программы стартуют в один день.

В итоге Рудковской пришлось на день подвинуться, чтобы не совпасть со спектаклем Навки. Якобы на этом фоне между девушками разразился конфликт.

«Дело в том, что мы не можем стартовать на день позже. 28 декабря уже суббота. Это для нас поздно. Там многое связано с арендой катка. Мы разговаривали с Яной на этот счет. У нас своя ледовая сказка, у них – своя. Поймите, у нас очень много общих друзей и им пришлось бы разрываться, куда пойти. Но я не обижусь, если кто-то из них придет сначала к Яне, а только потом ко мне. Для нас самое главное, это вовремя стартовать. Вступить в новогодние каникулы с готовым прокатом», — сказала Татьяна Навка.

«У нас с Яной здоровые отношения. Она — продюсер. Это ее бизнес. Я также продюсер», — добавила прославленная фигуристка.