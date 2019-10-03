Навка анонсировала предстоящее ледовое шоу с Чернышевым

С 6 по 10 ноября в столичном «Мегаспорте» они представят мюзикл «Аленький цветочек».

Фигуристка Татьяна Навка в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» проанонсировала предстоящий мюзикл «Аленький цветочек». Представления можно будет увидеть в столичном «Мегаспорте» с 6 по 10 ноября. Вместе с ней на сцену должен выйти и ее многолетний партнер Петр Чернышев.

Отметим, что в последнее время ходит много слухов, что фигурист может не выступить на этом проекте, поскольку находится в больнице около своей супруги актрисы Анастасии Заворотнюк. Звезда, по слухам, лечится от рака мозга.

«Это будет совершенно другое зрелище, чем «Руслан и Людмила». Мы с Петром будем летать на специальном балконе без страховки», — заметила Татьяна Навка и пригласила всех на свои представления.

Также супруга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова сказала, что счастлива работать со всеми членами своей команды. По ее словам, она безумно рада, что судьба свела ее с этими прекрасными людьми, которые вкладывают всю душу в ледовый проект.