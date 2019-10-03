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Гуф сам подогрел слухи об участии в шоу «Холостяке»

На самом деле рэпера сейчас мало интересуют новые отношения.

Гуф сам подогрел слухи об участии в шоу «Холостяке»
Гуф. Программа "Осторожно, Собчак", стоп-кадр

Музыканту Гуфу (Алексею Долматову) действительно предложили принять участие в телепроекте «Холостяк». Но он отказал администраторам шоу.

«Я не очень представляю свою жизнь на острове в тропиках. Тем более, я был только после операции на руке и отказался», — рассказал Гуф Ксении Собчак на ее YouTube-шоу.

Однако об обращении телеканала ТНТ к рэперу скоро узнали журналисты и связались с его помощницей за подтверждением информации. А та ради шутки заявила, что Алексей действительно будет участвовать в шоу. Причем говорилось все это по секрету. Но буквально через час по пабликам и порталам пронеслось известие, что следующим «холостяком» будет никто иной, как Долматов.

Рэпер решил пошутить над публикой и поддержал этот слух. И когда ему позвонила одна из его бывших девушек, которую тоже звали на шоу, Гуф наговорил ей много туманных слов, дескать он не может раскрывать тайну из-за некоего контракта. «Все понятно, значит точно идешь», — сделала вывод она.

Гуф признался, что не хочет специально искать себе возлюбленную. «Она сама найдет меня», — сказал он и заявил, что до сих пор любит Кети Топурию.

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Гуф сам подогрел слухи об участии в шоу «Холостяке»
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