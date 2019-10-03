Навка не могла представить, что ее супруг будет с усами

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка стала гостьей «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио». В студии она рассказала о своем супруге, пресс-секретаре президента Дмитрии Пескове. Фигуристка высказалась о знаменитых усах своего супруга.

«Никогда не могла себе представить, что у меня будет муж с усами. Но так получилось. Не скажу, что у нас была любовь с первого взгляда. Он мне даже сначала не нравился. Не мой типаж мужчины. Но что-то в нем меня зацепило. Мы могли часами разговаривать без остановки», — рассказала Татьяна Навка.

Также прославленная фигуристка отметила, что ее любимый мужчина — многогранный человек. Он может, как она сказала, и в театр с ней сходить, и звезду ради нее с неба достать.

Сейчас Песков и Навка активно занимаются воспитанием дочери Нади. Ей уже пять лет. Сначала девочка хотела стать балериной, но недавно заявила маме, что хочет, как и она, быть фигуристкой. Сама Навка пока не знает, в каком виде спорта ее дочь от Пескова лучше себя проявит.