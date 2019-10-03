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Фотофакт: у Валерия Леонтьева в детстве были прямые волосы

Певец рос на Севере, в семье оленеводов.

Фотофакт: у Валерия Леонтьева в детстве были прямые волосы
Валерий Леонтьев. Фото Global look press

Валерий Леонтьев показал своим поклонникам, каким был в детстве. Со снимка, который певец выставил в свой блог, смотрит серьезный мальчик с умными глазами.

Как и многих советских детей, родители специально для фотосессии одели юного Валеру в костюм морячка. Видимо, в то время это считалось верхом элегантности и вкуса. Известно, что певец вырос в семье ветеринаров-оленеводов в Республике Коми.

Глаза – это, пожалуй, то, что точно осталось у любимца публики неизменным. Остальное – узнается с трудом. И если в обновившихся скулах и мужественном подбородке с ямочкой у Леонтьева сегодняшнего можно заметить руку искусного косметолога или пластического хирурга, то волосы, судя по всему, стали виться со временем. Ведь даже в советское время у Леонтьева была густая кучерявая шевелюра. Судите сами.

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Фотофакт: у Валерия Леонтьева в детстве были прямые волосы
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