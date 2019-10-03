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Лена Миро втянула в скандал с Бочкаревой покойную Началову

Блогер выступает за справедливое наказание для звезд-нарушителей закона.

Лена Миро втянула в скандал с Бочкаревой покойную Началову
Юлия Началова. Фото: globallookpress.com

В ЖЖ известного блогера Лены Миро появилась новая публикация, посвященная на этот раз скандалу с Натальей Бочкаревой, которую поймали несколько дней назад с наркотиками. Артистка сейчас отрицает обвинения. Блогер пишет, что не верит ни одному слову актрисы. А само поведение Натальи Бочкаревой ее бесит.

Лена припомнила и другие грехи отечественных звезд, которые частенько сходили им с рук. Более того, всегда находятся те, кто даже пытается защищать звезд. Например, Юлия Началова. Блогер вспомнила, как ее поймали в мало адекватном состоянии. Эта история, по мнению Лены, оплевала репутацию певицы. Или, например, Михаил Боярский, который якобы бросил свой автомобиль на встречке. Миро подчеркивает, что все эти инциденты – вопиющая несправедливость.

«От оборзевших тупых сосок, советских звезд, олигархов и их мажоров, утративших связь с реальностью и свято верящих в силу беззакония и коррупции в нашей стране, меня тошнит», – признается Лена.

Блогер подчеркивает, если все это оставлять без внимания и смотреть на происходящее молча, звезды так и будут нарушать закон, она же хочет справедливого наказания для именитых нарушителей.

Напомним, не так давно Лена Миро намекнула на то, что Анастасия Волочкова страдает алкоголизмом. Об этом блогеру говорит внешний вид балерины.

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Лена Миро втянула в скандал с Бочкаревой покойную Началову
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