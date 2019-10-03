Два гола Суареса принесли «Барселоне» победу над «Интером»

На стадионе «Камп Ноу» в Барселоне 2 октября прошел матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Команда Эрнесто Вальверде принимала миланский «Интер» и выиграла со счетом 2:1.

Первый результативный удар по воротам в этой встрече приключился на 3-й минуте. Аргентинский форвард гостей Лаутаро Мартинес после передачи Алексиса Санчеса вывел свою команду вперед и до перерыва «Барселоне» так и не удалось ответить на этот гол.

Во втором тайме всё изменилось. Луис Суарес забил «Интеру» на 58-й и 84-й минутах матча. В первом случае ему ассистировал Артуро Видаль, во втором — Лионель Месси.

Днем ранее во втором туре группового этапа встречались два других представителя группы F — «Славия» (Прага) и «Боруссия» (Дортмунд). Этот матч закончился со счетом 0:2 в пользу дортмундцев.

В результате положение в группе оказалось следующим: первой по разнице забитых и пропущенных мячей идет «Боруссия», на вторую строчку с теми же 4 очками сегодня поднялась «Барса». «Славия» — на третьем месте, итальянский клуб пока плетется в конце.