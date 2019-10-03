НОВОСТИ

Два гола Суареса принесли «Барселоне» победу над «Интером»

Первое место в группе F занимает «Боруссия», каталонский клуб идет вторым.

Два гола Суареса принесли «Барселоне» победу над «Интером»
Луис Суарес помог "Барселоне" победить "Интер". Фото: Instagram / @fcbarcelona

На стадионе «Камп Ноу» в Барселоне 2 октября прошел матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Команда Эрнесто Вальверде принимала миланский «Интер» и выиграла со счетом 2:1.

Первый результативный удар по воротам в этой встрече приключился на 3-й минуте. Аргентинский форвард гостей Лаутаро Мартинес после передачи Алексиса Санчеса вывел свою команду вперед и до перерыва «Барселоне» так и не удалось ответить на этот гол.

Во втором тайме всё изменилось. Луис Суарес забил «Интеру» на 58-й и 84-й минутах матча. В первом случае ему ассистировал Артуро Видаль, во втором — Лионель Месси.

Днем ранее во втором туре группового этапа встречались два других представителя группы F — «Славия» (Прага) и «Боруссия» (Дортмунд). Этот матч закончился со счетом 0:2 в пользу дортмундцев.

В результате положение в группе оказалось следующим: первой по разнице забитых и пропущенных мячей идет «Боруссия», на вторую строчку с теми же 4 очками сегодня поднялась «Барса». «Славия» — на третьем месте, итальянский клуб пока плетется в конце.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

"Интер"Лига чемпионов по футболуЛионель МессиЛуис СуаресспортФК «Барселона»футбол
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Два гола Суареса принесли «Барселоне» победу над «Интером»
Интересно?
Поделись с друзьями: