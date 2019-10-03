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«Зенит» обыграл «Бенфику» в первом матче ЛЧ на «Газпром Арене»

Исторический мяч забил Артём Дзюба.

«Зенит» обыграл «Бенфику» в первом матче ЛЧ на «Газпром Арене»
Артем Дзюба забил первый мяч Лиги чемпионов на "Газпром Арене". Фото: Instagram / @zenit_spb

Санкт-петербургский «Зенит» вечером 2 октября принимал у себя «Бенфику» в матче 2-го тура группового тура Лиги чемпионов. Это был первый матч крупного международного турнира на стадионе «Газпром Арена» и, к счастью, он закончился победой «Зенита».

Первый гол на 21-й минуте забил форвард сине-бело-голубых Артём Дзюба. Во втором тайме питерцы записали на свой счет еще два мяча – сперва португалец Рубен Диаш «отличился» автоголом, а затем Сердар Азмун укрепил положение хозяев.

Мяч, забитый на 85-й минуте форвардом «Бенфики» Раулем Де Томасом, лишь избавил его команду от поражения «всухую». Итоговый счет – 3:1, и «Зенит» после этого матча становится лидером группы G. «Бенфика» пока идёт последней, второе и третье место занимают «Лион» и «РБ Лейпциг».

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Тэги:

"Бенфика""Зенит"спортфутбол
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«Зенит» обыграл «Бенфику» в первом матче ЛЧ на «Газпром Арене»
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