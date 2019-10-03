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«Ржака до слез»: Волочкова высмеяла внешность критиков в Сети

Балерина продолжает заочные пикировки с хейтерами.

«Ржака до слез»: Волочкова высмеяла внешность критиков в Сети
АНАСТАСИЯ ВОЛОЧКОВА. ФОТО: ЭГ/КУДРЯВОВ БОРИС

Включив снова комментарии на своей странице в Instagram Анастасия Волочкова с новыми силами включилась в заочные и беспощадные споры и пикировки со своими комментаторами, настроенными по отношению к звезде весьма критически.

Очередная публикация в ленте артистки снова о том же. Балерина показала небольшой ролик из спортивного зала, где Анастасия показывает упражнения на пресс и растяжку. А в подписи к видео снова не преминула уколоть хейтеров. Анастасия отмечает, работать в спортзале тяжелее, чем оскорблять других и сплетничать. Но это, мол, выбор и личное дело каждого.

«Но как посмотришь физиономии кривые на аватарках закрытых аккаунтов с нулями в кубе и ботов, все становится понятным. Ржака до слез, простите», — призналась Волочкова.

Кстати, похоже, раздражать и подзадоривать своих комментаторов Анастасии тоже нравится. Недавно балерина в сторис своего Instagram поделилась снимками себя в постели с возлюбленным, внешность которого она скрывает уже долгое время.

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Анастасия ВолочковаАнастасия Волочкова последние новостизвездные тренировкикомментарии подписчиковХейтеры
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«Ржака до слез»: Волочкова высмеяла внешность критиков в Сети
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