В Подмосковье крокодил погиб под колесами грузовика

Не совсем обычное дорожно-транспортное происшествие произошло в Пушкинском районе Московской области. Здесь жертвой водителя стал небольшой крокодил, выползший на Ярославское шоссе. Об этом изданию Лента.ру сообщил девушка, которая обнаружила мертвое пресмыкающееся.

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Местная жительница предположила, что крокодил, скорее всего, сбежал из цирка-шапито, который некоторое время стоял неподалеку. Из-за того, что билеты на представления артистов не раскупались, цирк уехал, а крокодил, вероятно, просто случайно сбежал.

Сообщение об инциденте подтвердили и в правоохранительных органах Подмосковья. По информации пресс-службы, крокодила сбил грузовик в селе Тарасовка по улице Центральная, 52, сообщает РИА Новости.