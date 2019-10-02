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В Подмосковье крокодил погиб под колесами грузовика

Необычное ДТП произошло на Ярославском шоссе.

В Подмосковье крокодил погиб под колесами грузовика
Крокодил. Фото: pixabay.com

Не совсем обычное дорожно-транспортное происшествие произошло в Пушкинском районе Московской области. Здесь жертвой водителя стал небольшой крокодил, выползший на Ярославское шоссе. Об этом изданию Лента.ру сообщил девушка, которая обнаружила мертвое пресмыкающееся.

Местная жительница предположила, что крокодил, скорее всего, сбежал из цирка-шапито, который некоторое время стоял неподалеку. Из-за того, что билеты на представления артистов не раскупались, цирк уехал, а крокодил, вероятно, просто случайно сбежал.

Сообщение об инциденте подтвердили и в правоохранительных органах Подмосковья. По информации пресс-службы, крокодила сбил грузовик в селе Тарасовка по улице Центральная, 52, сообщает РИА Новости.

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В Подмосковье крокодил погиб под колесами грузовика
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