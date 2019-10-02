В Подмосковье крокодил погиб под колесами грузовика

Не совсем обычное дорожно-транспортное происшествие произошло в Пушкинском районе Московской области. Здесь жертвой водителя стал небольшой крокодил, выползший на Ярославское шоссе. Об этом изданию Лента.ру сообщил девушка, которая обнаружила мертвое пресмыкающееся.
Местная жительница предположила, что крокодил, скорее всего, сбежал из цирка-шапито, который некоторое время стоял неподалеку. Из-за того, что билеты на представления артистов не раскупались, цирк уехал, а крокодил, вероятно, просто случайно сбежал.
Сообщение об инциденте подтвердили и в правоохранительных органах Подмосковья. По информации пресс-службы, крокодила сбил грузовик в селе Тарасовка по улице Центральная, 52, сообщает РИА Новости.