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В Сети появилось новое видео с Бочкаревой, остановленной ГИБДД

На нем сотрудник полиции предлагает актрисе пройти медицинское освидетельствование.

В Сети появилось новое видео с Бочкаревой, остановленной ГИБДД
Наталья Бочкарева попала в эпицентр скандала с наркотиками. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

В Сети появилось новое видео, доказывающее, что 39-летняя актриса Наталья Бочкарева действительно была остановлена сотрудниками ГИББД в Москве по подозрению в управлении машиной в нетрезвой виде. На ролике видно, как полицейский в присутствие понятых зачитывает женщине ее права и предупреждает об ответственности, та внимательно слушает и кивает. Потом страж порядка предлагает ей пройти медицинское освидетельствование, и в этот момент видео обрывается. Но ряд источников сообщают, что звезда сериала «Счастливы вместе» ответила отказом.

Добавим, что во время этой остановки сотрудники полиции нашли у актрисы наркотики. На женщину завели уголовное дело, отпустив домой под подписку о невыезде. Сама Бочкарева уверяет, что об этом инциденте узнала из СМИ, и происшествие не имеет к ней никакого отношения. Однако на новом видео достаточно крупно видно лицо артистки.

Напомним, что актриса разведена, растит двоих детей.

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В Сети появилось новое видео с Бочкаревой, остановленной ГИБДД
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