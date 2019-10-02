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Лучшим актером телесериала на ТЭФИ-2019 назвали Сергея Бурунова

Его отметили за роль в картине «Мылодрама».

Лучшим актером телесериала на ТЭФИ-2019 назвали Сергея Бурунова
Сергей Бурунов - лучший актер телесериала. Фото: Komsomolskaya Pravda

На церемонии ТЭФИ-2019, которая проходит в Москве, объявили лучшего актера телесериала. Им оказался Сергей Бурунов. Актер получил премию за свою роль в картине «Мылодрама», однако он не вышел на сцену, чтобы забрать статуэтку.

Напомним, «Мылодрама» — это комедийный сериал, который вышел в 2019 году на канале «Пятница». Бурунов играет автозаправщика, который в результате заговора оказывается в кресле гендиректора телеканала. Предполагается, что новый начальник разрушит всю компанию, но шоу, которое он начал снимать неожиданно получает большой успех у зрителей.

Сергей Бурунов стал известен съемками в телешоу «Большая разница» на Первом канале, где он искрометно спародировал большое количество известных личностей. Также он снимался в сериале «Полицейском с Рублевки», фильме Disney «Последний богатырь» и клипах группы «Ленинград».

Смотрите трансляцию церемонии награждении ТЭФИ-2019 на сайте Teleprogramma.pro.

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Лучшим актером телесериала на ТЭФИ-2019 назвали Сергея Бурунова
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