Лоза предположил, что звезды не обрадуются возвращению Ветлицкой

По словам композитора, певица «начнет отбирать корпоративы» у других артистов.

Юрий Лоза высказался о возвращении в Россию Натальи Ветлицкой. Как считает композитор, певица составит конкуренцию многим отечественным знаменитостям, что совсем не обрадует звездную тусовку.

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Музыкант вспомнил далекие времена популярности Ветлицкой. По его словам, когда она неожиданно исчезла со сцены, эстрада по большому счету ничего не потеряла. Ведь все, что она исполняла, может петь любая артистка. Теперь же в шоу-бизнесе появится «лишний рот».

«Вряд ли наша эстрада обрадуется, если Наталья приедет и начнет у кого-то отбирать корпоративы», – заявил Лоза.

Певец отметил, что сам он к творчеству Натальи абсолютно равнодушен, пишет «Собеседник».

О том, что Ветлицкая приедет на гастроли на родину после 15 лет жизни за границей, стало известно в конце сентября. Артистка начнет концертный тур, когда будет полностью готова ее новая музыкальная программа. Произойдет это уже в декабре.

Напомним, ранее собственным мнением о звезде девяностых поделился и шоумен Рустам Солнцев. Экс-участник «Дома-2» уверен, что Ветлицкой нет места на сегодняшней российской эстраде.