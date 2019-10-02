У Гуфа и Тимати после клипа про Москву испортились отношения

Долматов чувствует презрительное отношение людей к себе и винит в этом Юнусова.

Рэпер Алексей Долматов, известный в шоу-бизнесе, как Гуф, заявил на YouTube-шоу «Осторожно, Собчак», что у него испортилось отношение к Тимати. Произошло это после того, как владелец лейбла Black Star, втянул его в историю с клипом «Москва».

Напомним, трек всего за пару суток набрал рекордное количество дизлайков. При этом Гуф утверждал, что Тимур Юнусов втянул его в этот проект практически обманом, не рассказав до конца о содержании композиции.

Теперь музыкант ощущает на улице и в публичных заведениях, как люди стали презрительно к нему относиться, смотрят на него с неприязнью и не берут автографы. Гуфу это крайне неприятно, да и в принципе он стал чувствовать себя небезопасно.

«Мы теперь особо не общаемся, с днем рождения он меня не поздравил», — сказал Долматов.

По словам рэпера, многие его друзья плохо относятся к Тимати, однако он согласился на проект из-за какого-то долга перед ним.