Невеста Доронина впервые показала новорожденную дочь

Невеста миллиардера Владислава Доронина стала мамой во второй раз. Модель Кристина Романова родила девочку, а недавно решила откровенно рассказать об ожидании ребенка и материнстве поклонникам в Instagram.

Девушка сообщила подписчикам, что, несмотря на легкий токсикоз в первом триместре, беременность протекала хорошо, а рожала она в клинике на Ибице. Новорожденную решили назвать Александрой.

Показала молодая мама и фото младшей дочери. На снимке в «сториз» Кристина сидит с малышкой на руках. Девочка одета в белоснежный комбинезончик, а ее личико на фото скрыто стикером в виде сердечка.

Романова призналась, что сейчас все ее время уходит на детей, а третьего малыша она заводить пока не планирует.

Напомним, избранница Доронина рассекретила свою беременность уже после родов, а о пополнении сообщила еще спустя несколько дней. Миллиардер начал встречаться с российской моделью в 2015 году, после громкого романа с Наоми Кэмпбелл. В 2016 году у Кристины и Владислава родилась дочь Жасмин.