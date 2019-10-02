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В Москве треснуло здание театра «Сатирикон»

Огромная трещина от земли до крыши говорит о ветхости объекта.

В Москве треснуло здание театра «Сатирикон»
Театр «Сатирикон». Фото: АГН Москва/Global Look Press

Здание театра «Сатирикон» в Москве треснуло. Фотографию огромной трещины опубликовало издание «Москвич Mag». Журналисты предположили, что она образовалась из-за вибраций, создаваемой большой стройкой рядом. Еще одной причиной может быть строящаяся прямо под театром станция метро «Шереметьевская».

Ранее вокруг этого здания было множество скандалов на тему — сносить или нет. В начале 2000-х Константин Райкин решил его преобразовать, сделать несколько пристроек, а рядом возвести гостиницу для актеров и дополнительный корпус с театральным залом и репетиционными помещениями. Со многочисленными сложностями проект удалось реализовать. Но похоже, что изначальное здание «Сатирикона» в итоге не выдержало инноваций.

Напомним, сам театр создал легендарный Аркадий Райкин. В 1982 году труппа получила здание в Москве — бывший кинотеатр «Таджикистан» в Марьиной Роще. Именно этот объект сегодня рассыпается на глазах. Добавим, что совсем недавно у этого учреждения появился новый директор.

Как вы думаете, здание снесут или начнут реставрировать?

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В Москве треснуло здание театра «Сатирикон»
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