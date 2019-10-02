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Елизавета II отказалась от операции из-за королевских обязанностей

Состояние здоровья Ее Величества начало внушать опасения при дворе.

Елизавета II отказалась от операции из-за королевских обязанностей
Елизавета II не желает оперировать колено. Фото: globallookpress

К своим королевским обязанностям Елизавета II относится с огромной ответственностью. Ее супруг, принц Филипп, ушел с государственной службы два года назад, но сама королева не пропускает ни одного запланированного мероприятия и не отменяет назначенные встречи.

Между тем состояние здоровья 93-летней монархини начало внушать опасения при дворе. Еще в 2003 году королева повредила правую ногу и перенесла небольшую операцию. Ей удалили хрящ в коленном суставе, после чего она начала зачастую появлялась на публике, опираясь на трость.

Теперь приближенные заговорили о том, что колено вновь начало беспокоить Ее Величество. В прошлый раз для восстановления после хирургического вмешательства ей потребовалось несколько недель, теперь же из-за большой занятости она отказывается брать отпуск, чтобы медики занялись ее конечностью.

«Она разговаривала с друзьями на выставке цветов в Челси и сказала, что ее колени подкашиваются. Но она не хочет делать операцию. Она невероятно смелая», – сообщил источник в окружении Елизаветы.

Как отмечает издание Express, без нового хирургического вмешательства состояние королевы будет только ухудшаться.

Елизавета II в дворцовых покоях. Фото: globallookpress
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Елизавета II отказалась от операции из-за королевских обязанностей
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