Федор Бондарчук приехал на ТЭФИ-2019 без Паулины Андреевой

Режиссер отказался фотографироваться и спешно направился в зал

Зрители премии ТЭФИ-2019, несомненно, ждали новоявленных молодоженов на красной дорожке – Федора Бондарчука и Паулину Андрееву. Однако знаменитый режиссер приехал на церемонию без своей второй половинки.

Бондарчук отказался фотографироваться и бегом, закрывая лицо, промчался сбоку от дорожки в зал.

Возможно, Паулина находится на съемках. Мы ранее писали, что актриса прервала съемочный процесс ради медового месяца.

Корреспондент Teleprogramma.pro находится в самой чуще событий. Следите за нашей онлайн-трансляцией.

Федор Бондарчук и Паулина Андреева, напомним, поженились в середине сентября в Санкт-Петербурге. На свадьбу были приглашены около 200 гостей. Однако все держалось в строжайшей секретности – молодожены пожелали семейный праздник оставить только для самых близких.