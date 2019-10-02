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«Мисс Россия -2019» приехала на ТЭФИ-2019 в короне стоимостью в 65 млн рублей

Корреспондент Teleprogramma.pro передает с места событий.

«Мисс Россия -2019» приехала на ТЭФИ-2019 в короне стоимостью в 65 млн рублей
«Мисс Россия -2019» Алина Санько. Фото: Десятова Кристина

В Москве проходит церемония вручения ежегодной премии ТЭФИ-2019. Сегодня будут определяться лучшие работники российского телевидения.

Основное мероприятие начнется чуть позже, пока же гости прибывают на красную дорожку. «Мисс Россия — 2019» Алина Санько, например, приехала на церемонию в короне стоимостью более 1 млн долларов от Mercury.

Девушка является студенткой одного из российских вузов. Учится на архитектора. Алина рассказывала на конкурсе красоты, что часто участвовала в олимпиадах по искусству и занимала первые места.

Также на церемонию приехал создатель «Ералаша» Борис Грачевский. На этот раз без своей супруги. Звезда «Вечернего Урганта» Алла Михеева надела короткое платье, которое раздувалось на ветру.

Корреспондент Teleprogramma.pro находится в самой гуще событий. Следите за нашей онлайн-трансляцией.

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ТЭФИ-2019
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«Мисс Россия -2019» приехала на ТЭФИ-2019 в короне стоимостью в 65 млн рублей
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