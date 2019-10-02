«Мисс Россия -2019» приехала на ТЭФИ-2019 в короне стоимостью в 65 млн рублей

В Москве проходит церемония вручения ежегодной премии ТЭФИ-2019. Сегодня будут определяться лучшие работники российского телевидения.

Основное мероприятие начнется чуть позже, пока же гости прибывают на красную дорожку. «Мисс Россия — 2019» Алина Санько, например, приехала на церемонию в короне стоимостью более 1 млн долларов от Mercury.

Девушка является студенткой одного из российских вузов. Учится на архитектора. Алина рассказывала на конкурсе красоты, что часто участвовала в олимпиадах по искусству и занимала первые места.

Также на церемонию приехал создатель «Ералаша» Борис Грачевский. На этот раз без своей супруги. Звезда «Вечернего Урганта» Алла Михеева надела короткое платье, которое раздувалось на ветру.

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