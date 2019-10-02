«Больное сердце»: фармацевт объяснила поступок Боярского на дороге

Поведение знаменитого актера прокомментировали в аптеке, где он купил лекарства.

Накануне Михаил Боярский припарковал свой автомобиль на встречной полосе неподалеку от Невского проспекта в Санкт-Петербурге. Актер оставил машину и ушел, а впоследствии нагрубил журналистам, попросившим его прокомментировать ситуацию.

Поведение знаменитого артиста объяснили в аптеке, где он недавно покупал лекарства. По словам фармацевта Зои Марковцевой, Боярский мог оставить машину на встречке из-за проблем с сердцем. Когда он зашел в аптеку, было видно, что чувствует он себя совсем неважно.

«У него, наверное, больное сердце. Он покупал лекарство, даже не смог стоять, сидел, у него тряслись руки», – призналась женщина.

В тот день актер приобрел именно сердечные препараты, в том числе лекарство, понижающее пульс, передает телеканал «Звезда». Как предположила фармацевт, самочувствие Михаила Сергеевича могло ухудшиться из-за магнитной бури, которая плохо влияет на здоровье даже не имеющих заболеваний людей.

«Возможно, он припарковался, потому что ему нужно было принять лекарство», – пояснила Марковцева.

Напомним, поступок Боярского наделал достаточно шума. Его парковку в неположенном месте засняли на видео, которое уже пообещали проверить в ГИБДД. А сам артист в ответ на вопросы представителей прессы потребовал не допрашивать его и нецензурно выругался, сообщал портал Teleprogramma.pro.