НОВОСТИ

«Больное сердце»: фармацевт объяснила поступок Боярского на дороге

Поведение знаменитого актера прокомментировали в аптеке, где он купил лекарства.

«Больное сердце»: фармацевт объяснила поступок Боярского на дороге
Михаил Боярский мог оставить машину из-за сердца. Фото: globallookpress

Накануне Михаил Боярский припарковал свой автомобиль на встречной полосе неподалеку от Невского проспекта в Санкт-Петербурге. Актер оставил машину и ушел, а впоследствии нагрубил журналистам, попросившим его прокомментировать ситуацию.

Поведение знаменитого артиста объяснили в аптеке, где он недавно покупал лекарства. По словам фармацевта Зои Марковцевой, Боярский мог оставить машину на встречке из-за проблем с сердцем. Когда он зашел в аптеку, было видно, что чувствует он себя совсем неважно.

«У него, наверное, больное сердце. Он покупал лекарство, даже не смог стоять, сидел, у него тряслись руки», – призналась женщина.

В тот день актер приобрел именно сердечные препараты, в том числе лекарство, понижающее пульс, передает телеканал «Звезда». Как предположила фармацевт, самочувствие Михаила Сергеевича могло ухудшиться из-за магнитной бури, которая плохо влияет на здоровье даже не имеющих заболеваний людей.

«Возможно, он припарковался, потому что ему нужно было принять лекарство», – пояснила Марковцева.

Напомним, поступок Боярского наделал достаточно шума. Его парковку в неположенном месте засняли на видео, которое уже пообещали проверить в ГИБДД. А сам артист в ответ на вопросы представителей прессы потребовал не допрашивать его и нецензурно выругался, сообщал портал Teleprogramma.pro.

Михаил Боярский оставил «Мерседес» на встречке. Фото: globallookpress
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

автомобильактерБоярский новостиМихаил БоярскийСанкт-Петербург
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Больное сердце»: фармацевт объяснила поступок Боярского на дороге
Интересно?
Поделись с друзьями: