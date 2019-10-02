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В день 85-летия Захаров шутил про свой следующий юбилей

Швыдкой планировал прийти к Марку Анатольевичу на 100-летие.

В день 85-летия Захаров шутил про свой следующий юбилей
Марк Захаров. Фото Global look press /Александр Стернин

Год назад на свое 85-летие Марк Захаров принял участие в съемках программы «Сегодня вечером». День рождения он отмечал 13 октября.

На передаче режиссер все время остроумно шутил, взрывая смехом аудиторию, однако сам в студию не пришел. Ведущие проводили с ним телемост, объяснив это занятостью худрука «Ленкома» в театре.

Михаил Швыдкой, желая ему всего хорошего, вдруг неожиданно заявил, что у Захарова не настоящий юбилей.

«По советским и постсоветским законам, юбилей – это то, что кратно 25-ти. Поэтому мы будем отмечать с Марком Анатольевичем 100-летие», — сказал культурный деятель.

Захаров, как всегда, очень остроумно ответил: «Как бы не получилось, Миша, что мы вдвоем будем отмечать этот праздник». Швыдкой сказал, что без Ширвинда никак нельзя. Актер ответил: «Не дождетесь».

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В день 85-летия Захаров шутил про свой следующий юбилей
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