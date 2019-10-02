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Микки Рурк назвал Трампа «гадким существом»

По мнению актера, при 45-м президенте Соединенные Штаты совсем не похожи на великую страну.

Микки Рурк назвал Трампа «гадким существом»
Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новость о том, что президент США Дональд Трамп в марте 2019 года рвался защитить страну от мексиканских мигрантов с помощью рва с аллигаторами и змеями, до глубины души возмутила актера Микки Рурка.

На своей странице в Instagram 67-летняя звезда фильма «Харли Дэвидсон и ковбой Мальборо» опубликовала скриншот страницы одной из газет. Под картинкой Микки написал всё, что думает о главе Белого дома.

«Что за гадкое существо. Я думаю, именно так он собирается вновь сделать Америку великой. На данный момент Америка не такая уж великая», — заявил Рурк.

Отметим, что он не впервые критикует американского президента. Актер не скрывал своей радости, когда 25 сентября палата представителей Конгресса США объявила о начале процедуры импичмента Трампа.

«Для этой маленькой «киски» наступило время расплаты…», — написал он тогда.

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Дональд ТрампМикки Руркполитика
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Микки Рурк назвал Трампа «гадким существом»
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