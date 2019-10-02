Захаров рассказывал, что стал въедливым из-за Андрея Миронова

В Театре сатиры много лет назад он ставил спектакль «Доходное место», в котором был занят известный актер.

Режиссер Марк Захаров ранее в беседах с журналистами признавался, что стал въедливым и дотошным благодаря прекрасному актеру Андрею Миронову. Много лет назад художественный руководитель «Ленкома» пришел работать в Театр сатиры. Начинающий режиссер тогда поставил спектакль «Доходное место». В нем одну из главных ролей как раз и сыграл Миронов.

В своей книге «Ленком» — мой дом» позже Марк Захаров рассказывал, что репетиции шли очень вяло. Они ему запомнились только благодаря Андрею Миронову. При этом актер задавал Марку Захарову множество вопросов: «Зачем я это делаю?», «Зачем я подошел к окну?», «Почему мне надо сесть?», «Какое действие у меня при слове «Здравствуйте?»

больше по теме Марк Захаров был не в восторге от соседства с Аллой Пугачевой В квартире Примадонны проходили капустники и вечеринки, что мешало режиссеру спать.

Как писал в книге Марк Захаров, сейчас бы он объяснил прославленному актеру в двух словах свои действия, а тогда даже терялся. По словам Захарова, он стал к каждой репетиции подходить более тщательно. Продумывал каждый сценический поступок.

«Моя «въедливость» сформировалась во мне во многом под влиянием мироновской «въедливости». Надо отдать ему должное», — рассказывал в книге Марк Захаров, слова которого приводит «Комсомольская правда».

Отметим, что Марк Захаров ушел из жизни 28 сентября. У талантливого режиссера были проблемы со здоровьем. Сказывался и возраст. Ему было 85 лет. Врачи отмечали, что даже находясь в больнице художественный руководитель «Ленкома» рвался на репетиции. При этом они отмечали, что он безумно любил жизнь. К сожалению, болезнь оказалась сильнее. Проститься с ним пришли многие звезды, а также простые россияне, которые были без ума от Марка Захарова и его прекрасных работ в кино.