Пашу объяснил, почему Тимати удалил клип с Гуфом

Гендиректор Black Star Пашу прокомментировал громкий скандал, разразившийся после выхода в свет клипа Тимати, в котором он вместе с Гуфом поздравил москвичей с Днем города. Видео с названием «Москва» побило все рекорды по числу дизлайков, из-за чего рэпер удалил его с YouTube.

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Как объяснил Павел Курьянов, Тимати никто не просил, и уж тем более не заставлял делать клип. Исполнитель никогда не скрывал, что поддерживает и уважает действующие власти. Он просто захотел сделать москвичам подарок за собственный счет, но, столкнувшись с волной критики в свой адрес, убрал песню из Сети.

«Его в принципе невозможно заставить ни деньгами, ни чем-то еще сделать то, чего он не хочет… Когда Тимур понял, что обидел людей, он удалил клип», – говорит Пашу.

Напомним, в тексте композиции «Москва» говорилось о том, как расцвел город за последние 15 лет. При этом Тимати и Гуф пели, что не ходят на митинги.

Ранее на обвинения в том, что рэперы записали песню и сняли клип за деньги, полученные от столичных чиновников ответил и Алексей Долматов. По словам Гуфа, он далек от политики. Певец извинился перед поклонниками и подчеркнул, что поработать с Тимати он согласился бесплатно, пишет портал argumenti.ru.

По материалам сайта «Лента.Ру».