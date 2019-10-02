Экстрадированный в Великобританию Кирилл Белорусов признан виновным в убийстве

Мужчина, выдававший себя за дублера Брэда Питта, жестоко убил свою бывшую, чтобы не отдавать ей долг.

В Великобритании 30 сентября завершился судебный процесс над 32-летним гражданином Эстонии Кириллом Белорусовым. Мужчина, подозреваемый в убийстве своей экс-подружки, был признан виновным, а обстоятельства преступления многих повергли в шок.

Как передает Радио «КП» со ссылкой на британские СМИ, убитую девушку, француженку по национальности, звали Лорелин Гарисю-Берто. Она была продюсером, а её будущий убийца всем рассказывал, что работал дублером Брэда Питта во время съемок фильма «Война миров».

Белорусов и Лорелин некоторое время назад расстались, но продолжали видеться еще и потому, что кавалер задолжал ей крупную сумму денег. Чтобы не возвращать долг, он рассказывал бедняжке сказки про несуществующий рак поджелудочной железы, а потом решил от нее избавиться.

1 марта 2019 года Кирилл задушил бедняжку проводом, заранее купленным в хозяйственном магазине, а затем упаковал в мешки для мусора и закопал в клумбе возле ее дома.

На всякий случай он не стал оставаться в Великобритании и улетел на родину. Но эстонские власти, к которым коллеги с Туманного Альбиона обратились с запросом об экстрадиции, согласились его выдать.