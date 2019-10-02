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Гузеева «встала в позу» и попросила поклонников не стесняться в комментариях

Телеведущая программы «Давай поженимся» за последнее время наслушалась «комплиментов» в свой адрес.

Гузеева «встала в позу» и попросила поклонников не стесняться в комментариях
Гузеева разместила забавный кадр/globallookpress.com

Телеведущая Лариса Гузеева разместила в Instagram забавный кадр. На фотографии она стоит чуть согнувшись на сцене. При этом сзади можно увидеть, как выразилась Лариса Гузеева, красивого парня. Складывается ощущение, что он пристроился к телеведущей для неких целей.

«Столько гадостей и критики слышу в свой адрес… Предлагаю разгуляться под этой фотографией. Не стесняйтесь! Красивый здесь парень, который вешает звук и украшения — их не трогайте», — заявила Лариса Гузеева.

В комментариях отметились многие знаменитости. К примеру, официальный представитель МИД Мария Захарова сказала, что у Ларисы Гузеевой прекрасные ноги. «Люблю тебя! Ты крутая!» — добавила Дарья Повереннова. «Прекрасна», — кратко заметила Анастасия Стоцкая.

Отметим, что Ларису Гузееву троллит юморист Гарик Харламов. За последний год он разместил огромное количество смешных роликов, в которых высмеял телеведущую. Не исключено, что отреагирует он и на данный снимок.

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Тэги:

Анастасия СтоцкаяГарик ХарламовДарья ПоверенноваЛариса ГузееваМария Захарова
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Гузеева «встала в позу» и попросила поклонников не стесняться в комментариях
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