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«Рассказывал про жену, про семью»: Вольская увела Ячевского из семьи

По словам актрисы, народный артист сам «развел» ее с предыдущим мужем.

«Рассказывал про жену, про семью»: Вольская увела Ячевского из семьи
Вольская уже 13 лет счастлива с Ячевским/https://www.instagram.com/lika.volskaya/

Актриса Анжелика Вольская в студии программы «Судьба человека» призналась, что увела своего нынешнего супруга, народного артиста Дмитрия Ячевского, из семьи. Как отметила актриса, их знакомство состоялось на съемках фильма «Сыщик без лицензии».

Анжелика Вольская. Фото
Вольская не устояла перед ухаживаниями Ячевского/Кадр из программы «Судьба человека»

«Мы с ним как-то сразу подружились. Он рассказывал мне про жену, про семью. Я тогда была и сама замужем. Дима говорил красиво про себя, про мир. А однажды вдруг заявил: «Я ушел жить к маме», — рассказала актриса.

Как сказала звезда сериала «Две судьбы», с мужем она уже не жила, но и Ячевского первое время к себе не подпускала. «Однажды он мне сказал, что не может жить в доме с женщиной, которую не любит. Он говорил о предыдущей жене. Позвал замуж. Я ответила, что замуж не хочу», — призналась Вольская.

Дмитрий Ячевский долгое время ухаживал за Вольской. Красиво признавался ей в любви. В итоге ее сердце растаяло. Причем с предыдущим мужем развел именно он ее. Актер сам оформил все документы и отвез в ЗАГС. В 2006 году они сыграли свадьбу и вот уже 13 лет счастливы вместе.

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Тэги:

Анжелика ВольскаяДмитрий ЯчевскийПрограмма "Судьба человека"
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«Рассказывал про жену, про семью»: Вольская увела Ячевского из семьи
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