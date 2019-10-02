«Рассказывал про жену, про семью»: Вольская увела Ячевского из семьи

Актриса Анжелика Вольская в студии программы «Судьба человека» призналась, что увела своего нынешнего супруга, народного артиста Дмитрия Ячевского, из семьи. Как отметила актриса, их знакомство состоялось на съемках фильма «Сыщик без лицензии».

«Мы с ним как-то сразу подружились. Он рассказывал мне про жену, про семью. Я тогда была и сама замужем. Дима говорил красиво про себя, про мир. А однажды вдруг заявил: «Я ушел жить к маме», — рассказала актриса.

больше по теме Анжелика Вольская прожила в первом браке несколько месяцев По словам актрисы, она была очень влюбчивой натурой.

Как сказала звезда сериала «Две судьбы», с мужем она уже не жила, но и Ячевского первое время к себе не подпускала. «Однажды он мне сказал, что не может жить в доме с женщиной, которую не любит. Он говорил о предыдущей жене. Позвал замуж. Я ответила, что замуж не хочу», — призналась Вольская.

Дмитрий Ячевский долгое время ухаживал за Вольской. Красиво признавался ей в любви. В итоге ее сердце растаяло. Причем с предыдущим мужем развел именно он ее. Актер сам оформил все документы и отвез в ЗАГС. В 2006 году они сыграли свадьбу и вот уже 13 лет счастливы вместе.