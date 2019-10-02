«Грязное дело»: Водонаева пожалела задержанную с наркотиками Бочкареву

Алена Водонаева прокомментировала ситуацию, в которой оказалась Наталья Бочкарева. По словам телеведущей, она отказалась от участия в недавних передачах, где обсуждали задержанную с наркотиками актрису.

Телевизионщики предлагали звезде «Дома-2» стать гостьей шоу за гонорар. Но она отметила, что согласна говорить только на темы, в которых нет «чернухи». А в случае с Бочкаревой разразился действительно грязный скандал.

«Ситуация с Наташей чернуха. Грязное дело. Гадкое. Но танцевать на костях увольте. Мне очень жаль Наташу в этой ситуации», – цитирует Водонаеву портал argumenti.ru.

Ведущая уверена, что взрослые люди должны отвечать за свои поступки. Ведь человек в состоянии наркотического или алкогольного опьянения может погубить чьи-то жизни, выехав на дорогу не на пассажирском сиденье, а за рулем автомобиля.

Напомним, 28 сентября сотрудники ДПС остановили белый «кадиллак» Бочкаревой на улице Стромынка. Звезда сериала «Счастливы вместе» заметно нервничала, а на вопрос о наличии у нее наркотиков ответила утвердительно, достала из кармана пакетик с белым порошком и на глазах полицейских спрятала его в нижнее белье. Это зафиксировал видеорегистратор, запись с которого была опубликована в Сети.

Наталья отрицает факт задержания, как и то, что она употребляет запрещенные вещества.