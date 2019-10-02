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ПСЖ остался лидером группы А после победы над «Галатасараем»

Обыграть турецкий клуб на его поле парижане смогли даже без Неймара.

ПСЖ остался лидером группы А после победы над «Галатасараем»
"Галатасарай" в матче Лиги чемпионов проиграл французскому "ПСЖ". Фото: Instagram @galatasaray

Турецкий «Галатасарай» 1 октября в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов проиграл «Пари Сен-Жермен» с минимальным счетом. Команды, представляющие группу А, встречались на поле «Галатасарая», в Стамбуле, однако даже в родных стенах команда Фатиха Терима не смогла справиться с довольно сильным и удачливым в этом сезоне ПСЖ, который в этот раз играл без Неймара.

Единственный мяч встречи угодил в ворота Фернандо Муслеры на 53-й минуте. Вератти передал пас в штрафную на Сарабию, тот вышел один на один с вратарем и мог пробить сам, но сделал передачу Мауро Икарди и тот вогнал мяч в пустые ворота.

Итоговый счет — 0:1, и ПСЖ с 6 очками, заработанными в двух турах, остается единоличным лидером группы А. Второе место после французов занимает «Брюгге», набравший 2 очка,  третьим и четвертым идут, соответственно, «Галатасарай» и мадридский «Реал».

В туре группового этапа 22 октября ПСЖ сыграет на выезде с «Брюгге», а «Галатасарай» будет принимать у себя «Реал» .

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ПСЖ остался лидером группы А после победы над «Галатасараем»
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