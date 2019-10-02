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Скончался исполнитель роли Гагарина актер Игорь Пушкарев

Мужчине был 81 год.

Скончался исполнитель роли Гагарина актер Игорь Пушкарев
3 октября страна простится с Игорем Пушкаревым. Фото: Georg Ter-Ovanesov/Russian Look

Умер актер Игорь Пушкарев. Мужчина скончался 30 сентября на 82-ом году жизни. Известно, что в последние месяцы он долго болел. О смерти артиста сообщил Союз кинематографистов России.

Известно, что Игорь Борисович сыграл более 70 ролей в кино, запомнился по фильмам «А если это любовь?», «Своя голова на плечах», «Живые и мёртвые», играл Юрия Гагарина в картине «Самые первые». Также он писал книги для детей, выступал как режиссер и сценарист.

Игорь Пушкарев
Игорь Пушкарев в роли лейтенанта Хорышева в фильме «Живые и мёртвые». Фото: Georg Ter-Ovanesov/Russian Look

Мужчину похоронят на Хованском кладбище в Москве. Прощальная панихида состоится 3 октября в 11 часов в Доме кино.

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Скончался исполнитель роли Гагарина актер Игорь Пушкарев
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