Скончался исполнитель роли Гагарина актер Игорь Пушкарев

Умер актер Игорь Пушкарев. Мужчина скончался 30 сентября на 82-ом году жизни. Известно, что в последние месяцы он долго болел. О смерти артиста сообщил Союз кинематографистов России.

Известно, что Игорь Борисович сыграл более 70 ролей в кино, запомнился по фильмам «А если это любовь?», «Своя голова на плечах», «Живые и мёртвые», играл Юрия Гагарина в картине «Самые первые». Также он писал книги для детей, выступал как режиссер и сценарист.

Мужчину похоронят на Хованском кладбище в Москве. Прощальная панихида состоится 3 октября в 11 часов в Доме кино.